Новокузнецкий «Металлург» сравнял счет в серии плей-офф ВХЛ после трех поражений

Новокузнецкий «Металлург», уступавший в плей-офф Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) магнитогорской «Магнитке» 0:3, сравнял счет в серии. Равенство — 3:3 — установилось после шестого матча, состоявшегося в Магнитогорске 3 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Гости выиграли его со счетом 3:2, хотя дважды отыгрывались по ходу матча. Решающую шайбу в овертайме провел капитан «Металлурга» Даниил Апальков. «Порадовались, пока переодевались, и уже думаем о решающем матче»,— сказал после игры главный тренер «Металлурга» Андрей Лунев.

Решающий матч этой серии 1/8 финала плей-офф ВХЛ пройдет 5 апреля в «южной столице» Кемеровской области.

Валерий Лавский