Власти ЕАО к 80-летию Великой Победы ввели выплаты для ветеранов

Депутаты Заксобрания Еврейской автономии поддержали идею врио губернатора области Марии Костюк о введении региональной выплаты для ветеранов накануне 80-летия Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Участники и инвалиды ВОВ получат по 200 тыс. руб.

По 40 тыс. руб. выплатят бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и мест принудительного содержания, признанными вследствие этого инвалидами, а также вдовам военнослужащих и труженикам тыла. По 10 тыс. руб. получат дети войны. Всего в регионе под эти категории подпадает более 3,5 тыс. человек.

«Мы дети и внуки героев, преодолевших самые тяжелые испытания. Мы благодарны поколению победителей за нашу жизнь, за свободную и сильную Россию, за сохранение исторической правды и справедливости. Сегодня ваш подвиг обретает новые смыслы, создавая ценностные ориентиры для молодежи. Ваши мужество, героизм, неколебимая сила духа — пример нынешним и будущим поколениям. Спасибо за Победу!»,— написала Мария Костюк в Telegram.

Дарья Балобанова, Биробиджан