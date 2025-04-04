Из-за пожара на подстанции без электричества остались два крупных предприятия в Березниках

Вчера около 22 часов вчера возник пожар на подстанции в Березниках, сообщило МЧС. Он был вызван технологическое нарушение на подстанции, которые зафиксировали сотрудники «Россети Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС Фото: МЧС

В результате инцидента нарушено электроснабжение промышленного предприятий – «Сода-Хлорат» и Березниковского содового завода, уточнил мэр города Алексей Казаченко. Отключения электроэнергии в жилом секторе не было.

Пожар был ликвидирован в час ночи, площадь пожара составила 225 кв. м. О возобновлении подачи электроэнергии на БСЗ и «Соду-Хлорат» не сообщалось.

ОБНОВЛЕНО: Энергоснабжение предприятий восстановлено.