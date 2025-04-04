Группа Linkin Park подала заявку на регистрацию нового логотипа в России

Американская рок-группа Linkin Park направила в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака с новым логотипом группы. Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные службы, заявка направлена 1 апреля.

Уточняется, что товарный знак регистрируется по трем классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ), в их числе — продажа музыкальных произведений, одежда и проведение концертов.

Linkin Park была основана в 1996 году, на ее счету две премии «Грэмми», она несколько раз приезжала с концертами в Россию. В июле 2017 года ее вокалист Честер Беннингтон совершил самоубийство, после чего музыкальный коллектив перестал выпускать альбомы и давать концерты.

В сентябре 2024-го Linkin Park собралась в новом составе — место вокалистки заняла Эмили Армстронг из гранж-группы Dead Sara. В ноябре группы выпустила новый альбом «From Zero», а также отправилась в мировой тур.

Подробности — в материале «Ъ» «Linkin Park показали вокал лицом».