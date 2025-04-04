На проект ликвидации вреда от свалки в 2,2 км от Шаркана направят 7,8 млн рублей

На разработку проектно-сметной документации (ПСД) по ликвидации вреда окружающей среде от несанкционированной свалки в 2,2 км юго-восточнее села Шаркан направят 7,8 млн руб. Соответствующий конкурс разместили на портале госзакупок 3 апреля. По техзаданию, площадь рекультивации нарушенных земель составляет почти 74 тыс. кв. м, объем накопленных отходов — 54,4 тыс. куб. м. На территории несанкционированной свалки находятся отходы 4-го класса опасности. По проекту контракта, ПСД подготовят до середины 2026-го.

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Как выяснил «Ъ-Удмуртия», основанием для разработки ПСД является решение Воткинского райсуда от 23 ноября 2017-го, который обязал администрацию Шарканского района провести рекультивацию земли. Иск направила местная прокуратура после проверки в августе 2017-го.

Надзорный орган указывал, что на указанном земельном участка расположена свалка ТБО, которая никем не эксплуатируется. До 2017-го на земле осуществлял обращение с отходами местный предприниматель, договор с ним расторгли. О причинах не сообщается.

«На участке местности площадью 300-400 кв. м непосредственно на почву навалом сброшены: отходы картона, отходы полиэтилена, древесные отходы, отходы стеклотары, пищевые отходы, строительные отходы, бытовые отходы»,— следует из решения суда. Похожие нарушения прокуратура нашла и на соседнем земельном участке.

По решению суда, разработать ПСД должны были в течение 12 месяцев после вступления решения в законную силу, произвести рекультивацию — в течение 24 месяцев. Из актуального аукциона следует, что к разработке ПСД приступили спустя семь лет.