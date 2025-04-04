На возведение канализационной насосной станции в Глазове направят 153 млн рублей

На строительство канализационной насосной станции (КНС) в микрорайоне Обувная фабрика в Глазове направят 153,8 млн руб. Соответствующий конкурс появился на портале госзакупок 3 апреля. По проекту контракта, строительство КНС финансируется за счет городского бюджета. Подрядчика определят 24 апреля. Возвести объект планируется к середине октября 2026-го.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Рыбежский, Коммерсантъ Фото: Сергей Рыбежский, Коммерсантъ

По графику, разбивку осей, рекультивацию, снос деревьев и обустройство защиты сетей связи завершат до конца мая 2025-го, после чего начнутся основные работы по возведению КНС. Станция представляет собой комплекс технического оборудования и специальных накопительных резервуаров, предназначенный для перекачки сточных вод.