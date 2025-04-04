Музею ИЗО Удмуртии присвоили имя народного художника РСФСР Алексея Холмогорова

Музею изобразительных искусств Удмуртии присвоили имя народного художника РСФСР, местного живописца и портретиста, два произведения которого хранятся в Третьяковской галерее, Алексея Холмогорова, следует из распоряжении правительства республики от 2 апреля. Документ опубликован на сайте кабмина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Архив редакции «Коммерсантъ» Фото: Архив редакции «Коммерсантъ»

Бюджетному учреждению присвоили имя Алексея Холмогорова «в целях признания заслуг художника, внесшего значительный вклад в развитие изобразительного искусства Удмуртии, и в связи с празднованием 100-летия со дня рождения». Соответствующее изменение внесут в устав удмуртского музея ИЗО.

По данным музея ИЗО, Алексей Холмогоров родился 1 марта 1925 года в Воткинском районе. Участвовал в Великой Отечественной войне. В 1947-м поступил в Палехское художественное училище. В 1948-м перевелся в Казанское художественное училище, которое закончил в 1951-м. Вернувшись в Ижевск, Алексей Холмогоров работал в производственном кооперативном товариществе работников изобразительных искусств «Удмуртхудожник».

Спустя два года, в 1953-м, художник поступил в Московский государственный институт имени Василия Сурикова. Закончив учебу в 1959-м, вернулся в Ижевск и стал одним из первых преподавателей открывшегося художественно-графического факультета в местном педагогическом институте.

Звание народного художника УАССР Алексею Холмогорову присвоили в 1967-м, заслуженного художника РСФСР — в 1972-м, народного художника РСФСР — в 1971-м. За циклы своих работ был лауреатом Государственной премии УАССР, получил серебрянную медаль Академии художеств СССР и Государственную премию РСФСР имени Ильи Репина.

Произведения Алексея Холмогорова «Портрет Зои Михайловой» и «День Победы. Деревенские ветераны» хранятся в Третьяковской галерее.

Алексей Холмогоров являлся председателем правления удмуртского отделения Союза художников РСФСР, в 1972-м — избран секретарем Союза художников РСФСР. Художник скончался 30 сентября 1987-го в Ижевске.