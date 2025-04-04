В Ярославле улицу назовут в честь Героя Советского Союза Валерия Востротина

В Ярославле улице присвоят имя Героя Советского Союза, ветерана ВДВ генерал-полковника Валерия Востротина. Соответствующее предложение поддержала городская межведомственная комиссия по наименованию элементов планировочной структуры и улично-дорожной сети в городе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Демина, Коммерсантъ Фото: Евгения Демина, Коммерсантъ

Валерий Востротин в 1980-х годах в Афганистане командовал 345-м парашютно-десантным полком ВДВ, в состав которого входила 9-я рота. Дважды руководил группировкой МЧС в ходе контртеррористической операции в Чечне (1995–1997 и 1998 годы). С 1994 по 2003 год был заместителем министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) Сергея Шойгу. Участвовал в миротворческих операциях в Азербайджане, Армении, Таджикистане.

Кроме того, на прошедшем заседании комиссии решили переименовать две остановки: вместо остановочного пункта «Рынок Невского» будет «Улица Александра Невского», а остановка на Громова, около дома №15, будет называться «Улица Панина».

Алла Чижова