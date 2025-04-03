Ярославский «Локо» выиграл в первом матче плей-офф

Ярославский «Локо» одержал победу в первом матче плей-офф Молодежной хоккейной лиги, обыграв московское «Динамо». Матч в Ярославле закончился счетом 4:0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МХК «Локо» Ярославль Фото: МХК «Локо» Ярославль

Отличились Кирилл Емельянов (дубль), Леонтий Филевский, Андрей Елезов. Три шайбы были забиты во втором периоде, четвертая — на последней минуте игры.

«Пауза у нас большая была, ждали соперников. Первый период надо было вкатиться, почувствовать игру заново. Как вкатились — пошли свои моменты, забили сразу. После первой шайбы почувствовали уверенность и более расслабленно стали играть, дальше начали забивать. Третий период — это уже подготовка к следующей игре, поэтому надо было держать шайбу и свою игру задавать»,— прокомментировал автор дубля.

Второй матч серии пройдет в Ярославле 4 апреля.

Алла Чижова