Полиция Анапы установила автора угроз геноцида в соцсетях
Полиция Анапы установила личность 17-летнего студента, опубликовавшего сообщения с угрозами геноцида в социальных сетях. По данному факту проводится проверка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Установлено, что молодой человек является студентом одного из анапских образовательных учреждений и не имеет отношения к вузам МВД России. По информации правоохранителей, подросток уже выразил сожаление о своих действиях.
После завершения проверки примут процессуальное решение и действиям молодого человека дадут правовую оценку.