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Полиция Анапы установила автора угроз геноцида в соцсетях

Полиция Анапы установила личность 17-летнего студента, опубликовавшего сообщения с угрозами геноцида в социальных сетях. По данному факту проводится проверка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Установлено, что молодой человек является студентом одного из анапских образовательных учреждений и не имеет отношения к вузам МВД России. По информации правоохранителей, подросток уже выразил сожаление о своих действиях.

После завершения проверки примут процессуальное решение и действиям молодого человека дадут правовую оценку.

Алина Зорина

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