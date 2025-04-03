Полиция Анапы установила автора угроз геноцида в соцсетях

Полиция Анапы установила личность 17-летнего студента, опубликовавшего сообщения с угрозами геноцида в социальных сетях. По данному факту проводится проверка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Установлено, что молодой человек является студентом одного из анапских образовательных учреждений и не имеет отношения к вузам МВД России. По информации правоохранителей, подросток уже выразил сожаление о своих действиях.

После завершения проверки примут процессуальное решение и действиям молодого человека дадут правовую оценку.

Алина Зорина