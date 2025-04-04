Некро-коммерсант угодил в изолятор

В Санкт-Петербурге суд отправил в СИЗО 59-летнего Сергея Васильева по обвинению в серии краж на Северном кладбище. Следствие полагает, что уроженец Череповца похитил бронзовые барельефы с могил балерины и Героя Советского Союза, общая стоимость которых оценивается в 790 тыс. рублей. Сам фигурант признал вину лишь частично. Свой основной род деятельности он охарактеризовал как «коммерция и бизнес», однако постоянного местожительства, судя по всему, в городе не имел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Обвиняемый Сергей Васильев в зале суда Фото: телеграмм-канал Лебединое озеро Северное кладбище Санкт-Петербурга Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Следующая фотография 1 / 2 Обвиняемый Сергей Васильев в зале суда Фото: телеграмм-канал Лебединое озеро Северное кладбище Санкт-Петербурга Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу обвиняемого в совершении трех эпизодов краж в крупном размере и с причинением значительного ущерба (ч. 2 и ч. 3 ст. 158 УК РФ) уроженца Череповца Вологодской области Сергея Васильева. В материалах дела говорится, что подсудимый, находясь на территории Северного кладбища, убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, тайно похитил могильные барельефы. Так, в марте, по версии следствия, он унес памятную скульптуру с места захоронения Героя Советского Союза Владимира Митрофановича Игнатьева, а в феврале — три барельефа с могильной плиты балерины Наталии Леонидовны Лисовской, которые в итоге разбил.

При этом, как сообщила руководитель объединенной пресс-службы петербургских судов Дарья Лебедева, Сергей Васильев признает только кражу барельефа балерины.

«Стоимость барельефов: 120 000 рублей, 400 000 рублей и 270 000 рублей»,— отметила глава пресс-службы в своем Telegram-канале.

Подозреваемый был задержан 2 апреля, и в этот же день ему предъявлено обвинение. Обосновывая ходатайство, следователь указал, что Васильев официально зарегистрирован в Бокситогорске Ленинградской области, однако в указанной им квартире числится по бумагам еще около 50 граждан.

«Таким образом, есть основания полагать, что постоянного места жительства на территории Российской Федерации фигурант не имеет, проживает в различных хостелах, устойчивых социальных связей также не имеет, не женат, детей нет»,— сказано в постановлении.

Сам фигурант сообщил во время слушания, что в Бокситогорске почти не бывает, а в Петербурге проживал в общежитии «СтаффХостел» на Минеральной, 29. На вопрос судьи о своем роде занятий он пояснил: «Коммерция, бизнес, в основном торговал».

«Данные преступления совершены с особым цинизмом против нравственности и морали и свидетельствуют об отсутствии у Васильева духовных ценностей»,— уточнила госпожа Лебедева позицию следствия.

Владимир Игнатьев — советский военный летчик, который проявил храбрость и мужество в годы Великой Отечественной войны. Он совершал боевые вылеты, участвовал в воздушных сражениях и обеспечивал поддержку наземным войскам. За свои заслуги был удостоен звания Героя Советского Союза, что являлось высшей наградой в СССР. Наталия Лисовская — выпускница Петроградского театрального училища (1919). Более сорока лет танцевала в кордебалете Мариинского театра. Была супругой известного балетного критика Юрия Слонимского.

В беседе с «Ъ-СПб» некрополист Елена Васильева, изучающая кладбища Петербурга и Ленобласти, отметила, что украденные барельефы с могил чаще всего банально сдают в прием цветного лома, не особо заботясь об их художественной ценности. «Это ж не просто абстрактный барельеф, а портретный, то есть изделие с художественной ценностью, да поди еще на заказ выполнено, штучная работа. Вот и имеем кругленькую сумму. Самое простое, куда его можно применить — на переплавку как лом. Народ зачастую крадет металлические украшения именно с этой целью, не понимая, что в художественном и скульптурном отношении эти штуки гораздо больше стоят, чем как лом»,— подчеркнула она.

Андрей Кучеров