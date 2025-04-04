Застройщики продолжают осваивать Ленобласть

Застройщики Петербурга потратили 10,1 млрд рублей на приобретение земельных участков под жилое строительство за первый квартал 2025 года, сообщили в NF Group.Это примерно столько, сколько было инвестировано в землю в первом квартале годом ранее. Общая площадь приобретенных участков составила 110 га, на них можно построить около 750 тыс. кв. м недвижимости. Около 82% площади купленных земель находятся в Ленобласти, что аналитики связывают с растущим интересом к региону и с ограниченным предложением участков в черте города. К концу года, по прогнозам аналитиков, инвестиции в участки двух регионов могут достигнуть 70–80 млрд рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На покупку земли, по данным NF Group, в Петербурге участники рынка потратили 8,38 млрд рублей, а в Ленинградской области — 1,72 млрд рублей

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ На покупку земли, по данным NF Group, в Петербурге участники рынка потратили 8,38 млрд рублей, а в Ленинградской области — 1,72 млрд рублей

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Деятельность девелоперов остается на уровне предыдущего года. На покупку земли, по данным NF Group, в Петербурге участники рынка потратили 8,38 млрд рублей, а в Ленинградской области — 1,72 млрд рублей. Самой крупной по стоимости стала сделка Fizika Development по приобретению у группы ЛСР 4,7 га земли на Матисовом острове, эксперты оценивают ее в 8 млрд рублей. Сам проект объекта общей площадью 70,8 тыс. кв. м уже получил разрешительную документацию.

В первом квартале прошлого года на покупку земли было потрачено 9,3 млрд рублей. Большинство участков, по которым заключены сделки, находятся в Ленобласти: 90,2 из 110 га. Также в 47-м регионе была заключена и самая крупная по площади покупка за первый квартал года. В январе владелец ООО «Хамелеон медиа» Дмитрий Баландин приобрел участок в 36 га, который раньше принадлежал банкроту АО «Талион», во Всеволожском районе за 29,4 млн рублей.

Интерес к Ленобласти аналитики рынка объясняют ограниченным предложением участков в черте города, считает коммерческий директор ГК «Полис» Яна Вирченко. К тому же на переходе девелоперов за город сказывается стремление реализовывать более масштабные проекты. «Поскольку в Ленинградской области сейчас достаточно много свободных участков, то в ближайшее время застройщики будут активнее осваивать это направление и согласовывать КРТ»,— добавил директор отдела земельного развития и инвестиционных проектов Nikoliers Антон Орлов.

«Мы считаем, что по итогам года объем инвестиций в площадки под девелопмент в целом может составить 70–80 млрд рублей»,— заявил партнер NF Group Станислав Бибик.

В то же время, как уточнил руководитель петербургского филиала IBC Real Estate Сергей Владимиров, большую роль в перераспределении между девелоперами участков в агломерации Петербурга играет оптимизация портфелей участников рынка. Застройщики выставляют на продажу даже объекты с готовыми разрешениями на строительство из-за ухудшения рыночной ситуации.

Стефания Барченкова