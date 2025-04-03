Сочинцу предъявили обвинение в убийстве знакомого во время пьяной ссоры

В Сочи 54-летнему местному жителю, который, по версии следствия, убил знакомого во время ссоры, предъявлено обвинение. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По данным следствия, инцидент произошел в ночь на 16 марта 2025 года в помещении котельной на Курортном проспекте. Сочинцы распивали алкогольные напитки, когда между ними произошел конфликт из-за неуважительных высказываний погибшего в адрес своей сожительницы. В ходе ссоры обвиняемый ударил оппонента ножом в грудь. От полученного ранения потерпевший скончался на месте происшествия вследствие массивной кровопотери.

После убийства фигурант посетил сожительницу погибшего и сообщил ей о смерти мужчины, скрыв свою причастность к преступлению. Женщина уведомила экстренные службы о случившемся.

Следователи СК задержали подозреваемого, суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас специалисты проводят необходимые следственные действия для сбора и закрепления доказательств по уголовному делу.

Мария Удовик