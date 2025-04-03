Внуково предупредило об очередях из-за модернизации паспортного контроля

В московском аэропорту Внуково до 30 апреля проходит модернизация программно-технического комплекса паспортного контроля госсистемы «Мир». В связи с этим время ожидания в очередях перед кабинами паспортного контроля может увеличиться.

«Планируйте прибытие в аэропорт заблаговременно, особенно если вы вылетаете международным рейсом. Рекомендуемое время прибытия — за 3 часа до вылета»,— говорится в сообщении пресс-службы Внуково.

Модернизацию комплекса проводит ФГКУ «Росгранстрой». Она необходима для повышения эффективности и надежности процедур паспортного контроля, добавила пресс-служба аэропорта.