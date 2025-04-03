«Ъ» вернулся в десятку российских медиаресурсов по виральности

«Ъ» поднялся на две строчки и вернулся на девятое место в рейтинге виральных русскоязычных медиаресурсов по итогам марта 2025 года, следует из данных Brand Analytics. В предыдущий раз издание занимало эту позицию в декабре 2024 года, после чего опускалось на 11-ю строчку рейтинга. В марте 2025 года ссылки на публикации «Ъ» оставили авторы 175 тыс. сообщений в социальных медиа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Общее количество публичных сообщений в русскоязычном сегменте интернета в прошлом месяце превысило 3,2 млрд. Число ссылок на публикации медиаресурсов из топ-20 увеличилось с 3,48 млн в феврале до 3,57 млн в марте. В первую тройку по цитируемости вошли «РИА Новости», «RT на русском» и «Комсомольская правда».

Рейтинг виральных ресурсов формируется на основе месячного потока публичных сообщений в социальных медиа. В их числе соцсети, блоги, каналы в мессенджерах и комментарии к новостным статьям.