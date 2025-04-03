В Черноземье 4 апреля будет переменная облачность, без осадков

В пятницу, 4 апреля, в большинстве регионов Черноземья прогнозируется ясная погода ночью и теплая облачная погода днем, без осадков. Температура будет варьироваться от +1°C до +17°C. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде ночью будет ясно, до +5°. Днем — облачно с прояснениями, до +17°C.

В Воронеже ночью будет ясная погода, температура опустится до +3°C, днем будет переменная облачность, до +17°C.

В Курске ночью прогнозируется ясная погода, до +3°C. Днем температура вырастет до +17°C, ожидается переменная облачность.

В Липецке будет облачно, температура будет варьироваться от +1°C ночью до +17°C днем.

В Орле ночью будет ясно, до +2°C. Днем — облачно с прояснениями, до +17°C.

В Тамбове прогнозируется облачная погода, ночью +2°С, днем температура поднимется до +16°С.

Ульяна Ларионова