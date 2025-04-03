В Борисоглебском в 2025 году обновят стадион

В Ярославской области в поселке Борисоглебском обновление стадиона завершат в этом году. Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что на обновление стадиона потратят 50 млн руб. Работы будут вестись по госпрограмме «Развитие физической культуры и спорта». Глава региона Михаил Евраев осмотрел объект и поручил предусмотреть современную сопутствующую инфраструктуру. Он подчеркнул, что на стадионе будут проходить как соревнования, так и праздничные мероприятия.

«Стадион – одно из главных мест, центр поселка и округа, и необходимо, чтобы работы были проведены в срок и сделаны на высоком уровне. Открытие объекта даст импульс развитию массового спорта. Здесь смогут заниматься все желающие»,— прокомментировал господин Евраев.

Он добавил, что покрытие заменят на травмобезопасную резиновую крошку, появятся беговые дорожки.

«Беговые дорожки будут четырехполосными, таким образом, больше людей, не мешая друг другу, смогут заниматься спортом. У нас спортивный округ, и места для активного образа жизни, физкультуры должны быть доступны»,— рассказал местный житель Александр Шолин.

Трибуна будет вмещать более 100 человек. Рядом со стадионом сделают спортплощадку, на которой будут заниматься дети и взрослые. Сейчас рассматривается вариант установки на площадке тренажеров.

«Например, зона для воркаута сделает это место еще более притягательным для молодежи. А нам важно растить здоровое поколение с правильными ценностями»,— сказал представитель сферы культуры округа Михаил Власов.

«Появление новых точек притяжения, популярных объектов, гармонично вписывающихся в среду, способствует созданию уникального образа поселка, округа. Такие новшества делают территорию такой, на которой хочется жить. Для всех жителей Борисоглебского поселок именно такой»,— сказал один из участников встречи с губернатором Игорь Дербин.

Говорили на встрече с губернатором и про ремонт дорог и мостовых сооружений. Так, стало известно, что в рамках двухгодичного контракта отремонтируют мост через реку Устье.

«Понимаем, что объем работ значительный, требует вложений. Вместе с тем этот объект очень важен, в том числе и потому, что является частью автомобильной дороги от Ростова до Углича, то есть влияет на логистику в регионе»,— сказал председатель СПК «Колхоз «Новый путь» Борис Ковалов.

Общественность будет контролировать ход работ.

«Сформирован молодежный совет, состоящий из наиболее инициативных молодых людей округа, возможно, в него добавятся новые члены, но процесс идет»,— сообщила директор Борисоглебской СОШ №1 Инга Киселева.

Кроме того, в этом году приведут в порядок 3,5 км в направлении населенного пункта Титово-2 и 17 км дороги от деревни Ляхово до села Зачатье.

«Автомобильной дорогой Борисоглебский – Титово-2 пользуются сельскохозяйственные предприятия, школьный автобус, который перевозит детей из деревни Демьяны, сел Яковцево, Титово-2 в Андреевскую школу и в дошкольные группы»,— пояснила заведующая филиалом Андреевского сельского дома культуры Людмила Стати.

«Важным фактом является то, что в деревне Березники имеется средняя общеобразовательная школа-сад, есть дошкольные группы, а вдоль автомобильной дороги расположены и функционируют сельскохозяйственные предприятия: СПК (колхоз) "Прогресс" и ООО "Путь Ленина"»,— сказала директор Борисоглебского политехнического колледжа Светлана Дербышева.

Алла Чижова