80% ипотек жители Черноземья оформляют по льготной программе

По данным Центрально-Черноземного банка, доля льготной ипотеки в первые два месяца этого года на рынке Черноземья составила 80%.

Самой популярной программой в структуре льготного ипотечного кредитования стала «Семейная ипотека». В среднем по Черноземью ее доля достигла 72%. Чаще других улучшают свои жилищные условия семьи из Воронежской, Липецкой и Орловской областей.

Жители Черноземья также оформляли сделки и по менее распространенным программам. Несмотря на территориальную удаленность, воронежцы, тамбовчане и куряне приобретали жилье по «Дальневосточной ипотеке». Работники IT-сферы пользуются льготами по программе «Ипотека для IT», которая наиболее востребована в Воронежской и Белгородской областях.

Программы господдержки предоставляют возможность приобрести жилье в ипотеку по сниженной ставке. Они предполагают участие государства, которое частично компенсирует затраты заемщика или помогает получить кредит на льготных условиях. Для предоставления ипотечного кредита в зависимости от специфики программы существуют обязательные условия и дополнительные.

«В последние годы жители Черноземья всё чаще используют ипотечные программы, чтобы улучшить свои жилищные условия. Благодаря мерам государственной поддержки приобрести жильё можно на выгодных условиях», — отмечает председатель Центрально-Черноземного банка Сбербанка Александр Абрамкин. По его словам, помимо возможности для людей обзавестись собственным домом или квартирой, льготная ипотека играет значительную роль в развитии строительной отрасли регионов. Она стимулирует строительство современных жилых комплексов, которые отвечают стандартам комфорта и безопасности, созданию качественной инфраструктуры, удобных общественных пространств.