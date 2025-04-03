Вовченко уволен с поста замглавы Минтруда
Премьер-министр Михаил Мишустин освободил Алексея Вовченко от должности замминистра труда и социальной защиты России. Уточняется, что господин Вовченко сам попросил об увольнении. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Алексей Вовченко
Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ
Алексей Вовченко занимал должность замминистра с 2012 года. Через три года, в 2015-м, он стал первым замглавы ведомства. До этого, с 2007 по 2012 год, господин Вовченко был заместителем руководителя Роструда.
Кроме того, Алексей Вовченко занимался вопросами протезно-ортопедической помощи и реабилитации инвалидов, обеспечения их техническими средствами и проведения медико-социальной экспертизы. Он координировал выработку единой стратегии в сфере социальной социальной реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов.