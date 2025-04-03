Вовченко уволен с поста замглавы Минтруда

Премьер-министр Михаил Мишустин освободил Алексея Вовченко от должности замминистра труда и социальной защиты России. Уточняется, что господин Вовченко сам попросил об увольнении. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Вовченко

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Алексей Вовченко

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Алексей Вовченко занимал должность замминистра с 2012 года. Через три года, в 2015-м, он стал первым замглавы ведомства. До этого, с 2007 по 2012 год, господин Вовченко был заместителем руководителя Роструда.

Кроме того, Алексей Вовченко занимался вопросами протезно-ортопедической помощи и реабилитации инвалидов, обеспечения их техническими средствами и проведения медико-социальной экспертизы. Он координировал выработку единой стратегии в сфере социальной социальной реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов.