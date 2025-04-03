В центральном парке Ростова приступили к реставрации лестницы

В парке им. Максима Горького, расположенном в самом центре Ростова-на-Дону, приступили к реставрации лестницы, сообщает пресс-служба городской администрации. Разрушенный объект украшает один из входов на территорию парка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба города Фото: пресс-служба города

В марте центральный городской парк посетили врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь и глава донской столицы Александр Скрябин. Они увидели целый ряд проблем этого одного из любимых мест отдыха ростовчан и гостей города. После такого «рейда» градоначальник дал поручение в первоочередном порядке отремонтировать лестницу входа в парк им. Максима Горького.

Вчера, 2 апреля, специалисты компании-подрядчика приступили к восстановительным работам. По состоянию на 3 апреля строители демонтировал испорченные ступени и подготовили замену им. Завершение ремонта лестницы запланировано к 1 мая этого года.

Валентина Любашенко