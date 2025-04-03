На Дону яровыми культурами засеяли чуть более 300 тысяч гектаров

В Ростовской области все 43 района включились в весенние посевные работы. Яровые культуры посажены на более чем 300 тыс. га. Об этом сообщает пресс-служба донского правительства. Уточняется, что пока засеяли чуть более 15% от площади, отведенной в регионе под весенние полевые работы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

«Кроме того, на полях области проводят подкормку озимых и другие виды полевых работ. Донские хозяйства в полной мере обеспечены семенами, удобрениями, ГСМ», – сообщил замгубернатора Сергей Бодряков.

По площади фактического сева яровых лидируют такие районы как Сальский (порядка 26 тыс. га), Целинский (более 25 тыс. га) и Песчанокопский (21,5 тыс. га).

Сергея Бодряков пояснил, что донские хозяйства традиционно начали сев с зерновых и зернобобовых: ими уже засеяно 253 тыс. га.

Валентина Любашенко