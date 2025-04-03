Под Ярославлем построят дополнительный корпус к школе

В Ярославском округе построят дополнительный корпус Лучинской средней школы. Областной «Проектный институт» уже получил задание на разработку ПСД. Вопросы обсудили на встрече губернатора Михаила Евраева и местных жителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Школу ждет капитальный ремонт и оснащение новым оборудованием, сообщил господин Евраев. На эти цели в областном бюджете заложено 48 млн руб. Работы будут выполняться в рамках программы «Модернизация региональной системы школьного образования».

По словам руководителя предприятия «Ремстройконструкция» Дмитрия Большакова, в школе на 240 человек учатся 346 детей. «Поселение развивается, здесь строится много домов, и спрос на учебные места будет еще увеличиваться. Вопрос по школе очень важен для нас»,— сказал господин Большаков.

«Необходимо решать вопрос и по расширению учебных площадей. Поручили региональному Проектному институту разработать соответствующую проектно-сметную документацию»,— прокомментировал губернатор.

В целом в Ярославском округе активными темпами ведется благоустройство общественных территорий. Как рассказала директор Леснополянского культурно-спортивного центра Елена Белозерова, в 2025 году хотят установить сцену для проведения детских мероприятий, а в 2026 году планируют обустроить обустроить хоккейный корт и площадку с тренажерами.

Сейчас с главой региона решается вопрос о строительстве в Красных Ткачах ДК. Вместе с тем Михаил Евраев уже поддержал идею местных жителей о создании летнего кинотеатра в благоустроенном парке «Березки», где в рамках второго этапа работ создадут дополнительные пешеходные дорожки и сделают освещение.

Алла Чижова