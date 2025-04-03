Городские службы Новороссийска перевели в режим повышенной готовности
Городские службы Новороссийска переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.
Фото: Пресс-служба администрации Краснодара
По прогнозам синоптиков, в Новороссийске ожидаются сильный ливень, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром с порывами 20 метров в секунду.
В документе отмечено, что специалисты городского управления ГО И ЧС будут вести монитринг уровня воды в реках.