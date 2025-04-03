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На улицы Краснодара выехали водооткачивающие машины из-за дождя

В Краснодаре специалисты ликвидируют подтопления после дождя. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Евгений Наумов.

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

В городе работают 20 водооткачивающих машин и 13 мотопомп. Технику направили на улицы Алуштинскую, Парижскую, Мусоргского, Автомобильную, Дежнева, Комарова и Семеновскую. На улицах Петра Метальникова и Московской работают насосы.

В краевой столице действует штормовое предупреждение о непогоде. Сегодня и завтра в Краснодаре ожидается местами сильный дождь, град и ветер до 20 м/с.

Алина Зорина

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