В Ростовской области доля отказов по заявкам на товарные кредиты достигла 84,5%

По состоянию на февраль текущего года в Ростовской области доля отказов по заявкам на предоставление POS-кредитов (товарные кредиты) составила 84,5%. За год этот показатель вырос на 5 процентных пунктов (п. п.), сообщили в Национальном бюро кредитных историй.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По величине процента отказов на получение POS-кредитов Ростовская область находится на втором месте среди российских регионов после Краснодарского края. На Кубани в предоставлении товарного кредита отказывают в 85,3% случаев (рот за год — 6,3 п. п.).

В целом по России доля отказов по заявкам на товарные кредиты в феврале 2025 года составила 84%, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,5 п. п. (в феврале 2024 года — 78,5%).

Помимо Краснодарского края и Ростовской области, среди регионов-лидеров по отказам в POS-кредитовании — Московская (83,9%), Челябинская (83,9%) и Свердловская (83,2%) области. В Москве и Санкт-Петербурге доля отказов в феврале 2025 года составила 81,9% и 82,1% соответственно.

Как считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, отраженная в исследовании бюро динамика — следствие жесткой денежно-кредитной политики регулятора по «охлаждению» рынка необеспеченного кредитования.

«В 2025 году в сегменте товарных кредитов преобладают общее сокращение спроса на них со стороны граждан и снижение аппетита к риску со стороны кредиторов. Таким образом, с одной стороны, мы отмечаем сокращение количества заявок на POS-кредиты, так как рост ставок заставляет многих заемщиков отказываться от их привлечения, а с другой, уровень одобрения заявок на данный тип кредитов также снижается»,— прокомментировал господин Волков.

Дмитрий Михеенко