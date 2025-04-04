Краевые власти могут получить в собственность подсветку зданий в центре Перми

Краевые власти на безвозмездной основе могут получить в собственность архитектурно-художественную подсветку фасадов зданий по ул. Куйбышева, 14/Ленина, 49а и 51б. По первому адресу находится прилегающее здание к администрации губернатора Пермского края (КДЦ), по второму — Пермская краевая филармония. Соответствующий проект был внесен главой города в пермскую думу. Балансовая стоимость движимого имущества в общей сумме составляет 87,8 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как пояснил «Ъ-Прикамье» источник, знакомый с ситуацией, краевые власти намерены получить полномочия по обеспечению зданий подсветкой, так как оба строения находятся в региональной собственности.

Программа по установке архитектурной подсветки в городе была запущена в 2020 году. Ранее администрация Перми в поправках в бюджет 2024–2026 годов заложила продолжение финансирования архитектурной подсветки города. На эти цели было заложено 40 млн руб. в 2024 году и по 35 млн руб. в 2025–2026 годах.

Помимо этого, предусмотрены дополнительные средства на продолжение установки в Перми архитектурно-художественной подсветки фасадов зданий на ул. Ленина от пересечения с Комсомольским проспектом до ул. 25-го Октября, а также здания по ул. Крисанова, 19.