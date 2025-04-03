В Пензе МЧС локализовало пожар на Аустрина

В Пензе сотрудники экстренных служб локализовали пожар в производственно-складском здании, сообщила пресс-служба МЧС России через Telegram-канал. Работы по тушению продолжаются.

На месте работают более 70 специалистов и 23 единицы техники. Пожар вспыхнул днем 3 апреля на улице Аустрина. Площадь возгорания составила 900 квадратных метров, пострадавших нет.

Ранее утром в подмосковном Власихе загорелась квартира в жилом доме на Солнечной улице. Пламя охватило площадь 60 квадратных метров. Из помещений эвакуировали 15 взрослых и пять детей, семеро из которых не смогли самостоятельно покинуть здание. Четыре человека спасти не удалось.

Никита Маркелов