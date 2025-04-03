В фестивале Intervals в 2025 году примут участие представители 11 стран

Мультимедийный фестиваль Intervals 24-27 апреля в Нижнем Новгороде пройдет на 17 площадках. Среди них нижегородский кремль, Чкаловская лестница, Александровский сад, пространство ЦЕХ*, Академия «Маяк» им. А.Д. Сахарова, Нижегородская ярмарка, планетарий им. Г. М. Гречко и другие.

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В фестивале примут участие более 25 медиахудожников и музыкантов из 11 стран. Также в программе фестиваля масштабная городская медиавыставка, концерты, вечеринка, аудиовизуальные перформансы и образовательные мероприятия.

Концерт-открытие фестиваля 24 апреля пройдет в локомотивном депо завода «Красное Сормово».

Андрей Репин