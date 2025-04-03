Счастливы оставаться

Пермские структуры иностранных компаний, планировавшие уход с отечественного рынка, увеличили прибыль по итогам 2024 года. Доходы ООО «Иксолла» — юрлица IT-компании Xsolla — составили более 160 млн руб. Ранее организация демонстрировала убытки и планировала перевести часть сотрудников пермского офиса за рубеж. По данным «Ъ-Прикамье», ООО сейчас продолжает работу и ищет новых сотрудников. ООО «Кнауф Гипс Кунгур» (входит в немецкую Knauf Group) увеличило прибыль на 50%. Аналитики отмечают, что решение о сохранении российских активов связано с нежеланием международных игроков терять вложенные инвестиции. По словам экспертов, обе компании сумели нарастить доходы в связи с повышением спроса на их продукцию.



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Пермская IT-компания ООО «Иксолла» в 2024 году сумела выбраться из убытков. Согласно базе «СПАРК-Интерфакс», чистая прибыль общества составила 160,2 млн руб. против 256 млн руб. убытка в 2023-м. Выручка увеличилась на 12,4% — с 11,7 млрд до 13,2 млрд руб., прибыль от продаж выросла с 11,755 млрд руб. до 13,221 млрд руб. В пять раз увеличился показатель «прочих расходов» — с 482 млн руб. до 2,1 млрд руб.

Xsolla занимается разработкой решений для монетизации видеоигр. Компания была основана предпринимателем Александром Агапитовым в 2005 году в Перми, первоначально называлась 2Pay. В 2010-м главный офис перенесли в Лос-Анджелес, а название сменилось на Xsolla. Компания сохранила офис в Перми, а также открыла представительства в Южной Корее, Китае, Германии и других странах. По информации на сайте Xsolla, ее сервисы работают более чем в 200 странах и в 130 валютах.

В марте 2022 года стало известно, что Xsolla может перевести часть сотрудников пермского офиса за рубеж — в новое подразделение в Малайзии. В декабре того же года корпорация ликвидировала пермское ООО «Иксолла — Русский холдинг» — головную компанию своего подразделения в РФ. ООО «Иксолла» по-прежнему зарегистрировано в Перми, однако с января 2023 года его основным учредителем является не Александр Агапитов, как раньше, а корпорация «Иксолла холдинг компани» (США). Согласно Rusprofile, господин Агапитов выступает соучредителем еще двух местных компаний холдинга — ООО «Иксолла Игры» и ООО «Систем Проджектс». Выручка последнего по итогам прошлого года достигла 36,2 млн руб., в 2023 году этот показатель составил 9,5 млн руб.

По данным «Ъ-Прикамье», местный офис «Иксоллы» продолжает работу. Согласно сайту по поиску работы Geekjob, компания находится в поисках шести сотрудников, включая менеджера, QA-инженера, программистов и аналитиков. Заработная плата для соискателей на эти вакансии варьируется от 70 тыс. до 200 тыс. руб. в месяц. Еще четыре вакансии размещены в мультирегиональном электронном Центре занятости населения. На платформе Xsolla предлагает должности специалиста отдела управления инцидентами и проблемами, а также дизайнеров. На запрос «Ъ-Прикамье» в компании «Иксолла» не ответили.

Еще одной структурой зарубежной компании, не только продолжившей работу в Перми, но и увеличившей прибыль, стало ООО «Кнауф Гипс Кунгур» (входит в Knauf Group). Чистая прибыль кунгурского предприятия выросла на 50%: со 159,3 млн в 2023 году до 239,58 млн руб. в 2024-м. Выручка ООО составила 3,77 млрд руб., что на 28,2% больше показателя 2023 года (2,94 млрд руб.). Компания является прикамским подразделением немецкого производителя стройматериалов Knauf.

В Кунгуре завод «Кнауф Гипс Кунгур» работает более 20 лет. Предприятие выпускает гипсовые изделия для использования в строительстве. Генеральным директором общества с марта 2018 года является Константин Шевела. О намерении покинуть отечественный рынок немецкий производитель заявил в 2024 году. Тогда в Knauf сообщали о планах передать свой российский бизнес местному топ-менеджменту. Передача российских активов компании позволит сохранить рабочие места для более чем 4 тыс. сотрудников, указывалось в пресс-релизе. Для совершения сделки Knauf нужно было получить одобрение со стороны российских ведомств. На данный момент, согласно Rusprofile, 100% долей компании принадлежат ООО «Кнауф Интернациональ ГМБХ», базирующемуся в Германии.

По информации аналитиков, после февраля 2022 года ряд иностранных компаний, представленных в России, выбрали стратегию «тихого» продолжения деятельности или реструктуризации. Управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова со ссылкой на данные Йельской школы менеджмента отметила, что на момент мая 2023 года из 1,4 тыс. присутствовавших на отечественном рынке иностранных компаний по факту покинули пределы РФ только около 1 тыс. «Остальные же, в силу экономической обоснованности, сохранили свое присутствие или передали управление локальному менедж­менту с опцией будущего возвращения»,— пояснила госпожа Владимирова. При этом, по ее словам, наиболее активно продолжают работу компании из стран, не присоединившихся к санкциям, включая КНР, Турцию, ОАЭ, Индию.

Анастасия Владимирова добавила, что увеличение финансовых показателей «Кнауф Гипс Кунгур» может быть связано с общим ростом строительного сектора, а также с развитием инфраструктурных проектов. При этом уход части зарубежных конкурентов создал дополнительные рыночные возможности, а локализация производства «позволила минимизировать влияние санкций и логистических проблем». «Для Xsolla положительная динамика, вероятно, связана с сохранением тренда глобального бума индустрии видеоигр, который наблюдался и в прошлом году»,— подчеркнула аналитик.

Экс-министр промышленности Прикамья Дмитрий Теплов говорит, что сохранение российских структур бизнеса недружественных стран является «рациональным решением». По его словам, после введения санкций многие иностранные компании были вынуждены покинуть отечественный рынок в поддержку западных интересов, однако это могло стать причиной крупных финансовых убытков. Господин Теплов не исключает, что текущая геополитическая обстановка, подкрепленная проведением переговоров между Россией и США, вероятно, поспособствует улучшению товарно-рыночных связей и возвращению других международных игроков на местный рынок.

Анастасия Леонтьева