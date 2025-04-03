В Крыму возводят Южный обход Симферополя в рамках строительства «Тавриды»

Южный обход Симферополя и участок до Ялты в объезд Алушты возводят в рамках финальной стадии строительства трассы «Таврида». Об этом в своем Telegram-канале сообщил замминистра транспорта Республики Крым Александр Овдиенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал замминистра транспорта Республики Крым Александра Овдиенко Фото: Telegram-канал замминистра транспорта Республики Крым Александра Овдиенко

Новая магистраль будет проходить через село Изобильное, ее протяженность составит 7,8 км. Несмотря на относительно небольшую длину, проект имеет свои сложности, так как часть дороги пролегает по горной местности. По словам замминистра, запланировано строительство множества искусственных сооружений, включая две многоуровневые транспортные развязки, мост через реку Улу-Узень, виадук и семь путепроводов.

По его словам, строительство объездной дороги вокруг Алушты необходимо для улучшения транспортной ситуации в городе, через который проезжает множество машин, включая грузовые автомобили. Новая дорога позволит значительно сократить время в пути, как минимум на один-два часа.

«Это облегчит логистику для гостей и местных жителей полуострова, особенно в курортный сезон»,— отметил заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Алмаз Хусаинов.

Алина Зорина