В Казани на капремонт здания судебных участков мировых судей направили 49 млн рублей

В столице Татарстана завершается капитальный ремонт здания судебных участков мировых судей Приволжского района, на который направили 49 млн руб. Об этом «Ъ Волга-Урал» рассказали в пресс-службе Минюста Татарстана.

В здании на улице Габишева отремонтировали кровли и фасад, заменили систему отопления, двери и освещение, выполнили внутреннюю отделку и обновили мебель.

Также при проведении ремонта в здании мировых судей ведется активная работа по устранению «слепых зон» в системе видеонаблюдения, ранее не позволявших полноценно контролировать коридоры. Кроме того, были установлены кнопки тревожной сигнализации.

«Безопасность судебных участков — наш приоритет. Развитие судебной системы невозможно без модернизации инфраструктуры», — отметил министр юстиции Татарстана Рустем Загидуллин во время осмотра обновленного здания.

Дарья Сайфиева