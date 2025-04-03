Водитель большегруза ехал пьяным по М-4 «Дон»

Как сообщает Госавтоинспекция Ростовской области, сегодня около 8.20 инспекторы ДПС остановили грузовой автомобиль марки «СИТРАК», который ехал по трассе М-4 «Дон». Целью остановки, которая произошла в районе пос. Аютинский под Шахтами (993 км трассы), была проверка документов. Однако, в ходе разговора с водителем инспекторы уловили запах алкоголя и заметили «нарушения в речи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

От предложения пройти медицинское освидетельствование водитель отказался. Был составлен протокол. Теперь мужчина 1983 года рождения может потерять работу водителя из-за лишения прав на управление транспортным средством на срок от полутора до двух лет.

Сергей Иванов