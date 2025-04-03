Эвакуированный из Суджи мужчина с потерей памяти оказался пропавшим костромичом

Управление МВД по Курской области рассказало историю эвакуированного из Суджанского района 56-летнего мужчины с потерей памяти. В момент эвакуации мирных жителей с освобожденных территорий он не имел при себе документов и не смог назвать свои данные. Полицейские провели проверку и выяснили, что эвакуированный — житель Костромской области, который приехал в регион по работе в августе 2024 года, а затем не смог выехать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Память мужчина потерял в результате контузии и травмы головы. «Родственники мужчины пояснили, что не знали, куда он уехал, поэтому и не заявляли в полицию. Его работа связана с длительными командировками. Близкие беспокоились о нем и теперь надеются, что после лечения он вскоре восстановится»,— говорится в сообщении регионального МВД.

С 12 марта власти региона продолжают эвакуацию мирных жителей из освобожденных населенных пунктов Суджанского района. По данным на 27 марта, оттуда вывезены 606 человек, в том числе 16 детей. В пунктах временного размещения находятся 246 мирных жителей, 360 человек забрали родственники. Врио губернатора региона Александр Хинштейн 15 марта говорил, что за время эвакуации были найдены 378 человек, которые ранее считались пропавшими без вести.

О жизни мирного населения под оккупацией — в спецпроекте «Ъ» «Возвращенные».

Полина Мотызлевская