Компания Fox продлила «Симпсонов» до 40-го сезона

Американская Fox Broadcasting Company продлила анимационный сериал «Симпсоны» еще на четыре сезона. Вещатель также продлил до 2029 года производство и выпуск анимационных ситкомов «Гриффины», «Закусочная Боба» и «Американский папаша».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 20th Television Animation Фото: 20th Television Animation

Как пишет Deadline, в ноябре 2024 года Fox заключила сделку с Disney Streaming на $1,5 млрд, что позволило продлить четыре проекта на четыре сезона. Компания намерена выпускать по 15 серий каждого сериала ежегодно до 2029 года.

Анимационный сериал «Симпсоны» впервые появился на экранах в 1989 году. 27 апреля 2025 года выйдет финальная серия 36-го сезона. Она станет 787-й с момента запуска проекта.