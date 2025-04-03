Жителя Ессентуков осудили на 5 лет за мошенничество на 90 млн рублей

Ессентукский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 39-летнего Яниса Арзуманова. Он признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Янис Арзуманов выманил у трех местных жителей деньги в обмен на оформления строительной документации.

По материалам дела, в июле 2015 года Янис Арзуманов убедил знакомого предпринимателя передать ему 20 млн руб. Злоумышленник обещал содействие в оформлении документации для получения разрешения на строительство гостиничного комплекса в Анапе, однако выполнять обязательства не планировал.

В период с июля 2015 по июнь 2023 года подсудимый, действуя в составе группы по предварительному сговору, обманным путем похитил средства еще у двух жителей региона. В результате противоправных действий пострадали три человека, которым причинен ущерб около 90 млн руб.

Суд квалифицировал действия подсудимого по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Николай Аксенов