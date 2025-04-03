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Прокуратура через суд обязала Березовский сельсовет создать похоронную службу

Прокуратура Пензенской области через суд обязала Березовский сельсовет создать похоронную службу после проверки соблюдения законодательства в сфере похоронного дела и оказания услуг по погребению. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Проверки показали, что многие муниципальные образования, включая Колышлейский, Белинский, Лопатинский и другие районы, не создавали специализированные службы для работы с вопросами похорон. В связи с этим прокуратура внесла представления главам администраций этих районов. Надзорный орган обратился в суд из-за бездействия администрации Березовского сельсовета по созданию такой службы. Требования были удовлетворены.

Также выявлены нарушения при содержании мест погребения: их ненадлежащее благоустройство и очистка от мусора. Зимой не принимались меры по уборке снега с кладбищ.

Всего в 2025 году прокурорами было выявлено более 200 нарушений, на которые принесено 34 протеста и внесено 163 представления. В суд направлено 10 заявлений для решения проблемных вопросов. Устранение нарушений находится под контролем прокуроров.

Никита Маркелов