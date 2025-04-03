Рахмон обсудил c руководством ЕС торгово-экономическое сотрудничество

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон провел отдельные переговоры с председателем Евросовета Антониу Коштой и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Стороны обсудили торгово-экономическое сотрудничество Таджикистана и Евросоюза и расширение партнерства. Встречи прошли в Самарканде, где 3–4 апреля проходит первый саммит Центральной Азии и ЕС.

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«Было отмечено, что Таджикистан заинтересован в привлечении европейских инвестиций и технологий в реализацию проектов в энергетической сфере, включая строительство Рогунской ГЭС и реконструкцию Нурекской ГЭС»,— сообщила пресс-служба Эмомали Рахмона. Среди приоритетных направлений сотрудничества стороны назвали энергетическую и промышленную отрасли.

Эмомали Рахмон на встрече с Урсулой фон дер Ляйен заявил, что выступает за выведение отношений с ЕС «на стратегический уровень». В этом контексте обсуждалось создание «дорожной карты» для «углубления межрегиональных отношений».

В первом саммите Центральной Азии—Евросоюза в Самарканде участвуют президенты Таджикистана, Казахстана, Киргизии, Туркмении и Узбекистана. Среди основных тем мероприятия: многостороннее сотрудничество, общие вызовы безопасности, укрепление торгово-экономических и инвестиционных связей, работа в сферах энергетики и климатически нейтральной экономики. По словам Урсулы фон дер Ляйен, укрепление отношений с Центральной Азией — часть политики ЕС по диверсификации внешней торговли.

Лусине Баласян