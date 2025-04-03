В Казани мужчина предстанет перед судом за избиение матери, повлекшее ее смерть

В Казани 53-летний местный житель предстанет перед судом по обвинению в избиении матери, приведшем к ее смерти. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Согласно материалам следствия, в январе обвиняемый, находясь дома, напал на свою мать, которая находилась в беспомощном состоянии и не могла защититься. Он нанес ей не менее пяти ударов руками по голове и лицу, один удар — в область грудной клетки и еще один — по ноге.

От полученных травм женщина скончалась в больнице.

Мужчина частично признал вину, утверждая, что не собирался убивать мать и происшествие произошло случайно. В качестве меры пресечения суд избрал заключение под стражу.

Уголовное дело, возбужденное по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего), направлено в суд для рассмотрения по существу.

Артём Дергунов