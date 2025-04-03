Лариса Пислегина назначена начальником Управления ЗАГС администрации Ижевска

На должность начальника управления ЗАГС администрации Ижевска назначили Ларису Пислегину, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Лариса Пислегина родилась в Ижевске и является выпускницей Удмуртского государственного университета по специальности «юрист». Она начала карьеру сотрудником в детсадах, а с 2010-го работает в управлении ЗАГС. С сентября 2022-го госпожа Пислегина занимала должность замначальника управления.

Лариса Пислегина сменит в должности Валентину Утробину, которая руководила управлением почти 40 лет — с 1986 года.