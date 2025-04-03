Врача Дивеевской ЦРБ будут судить по четырем уголовным статьям

Психиатр-нарколог Дивеевской районной больницы предстанет перед судом. Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области, его обвиняют по п. «б» ч. 5 ст. 290 (получение взятки), п. «е» ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий), ч. 2 ст. 292 (служебный подлог) и ч. 3ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По версии следствия, медик получил от алкозависимого гражданина, состоящего на учете, взятку за выдачу заключения об отсутствии у него противопоказаний к управлению транспортными средствами. Затем он внес подложные сведения в официальные документы. Помимо этого, врач неоднократно брал взятки от граждан за совершение в их интересах действий, не входящих в его полномочия.

Как писал «Ъ-Приволжье», изначально врача обвиняли только в превышении полномочий и служебном подлоге.

Галина Шамберина