В Сочи Парке анонсировали премьеры летнего сезона

В планах открытие двух новых семейных аттракционов, премьера уникального циркового шоу, звездные концерты и гастроли ледового шоу Татьяны Навки.

Фото: пресс-служба Сочи Парк

Сезон под названием «Бесконечные чудеса» стартует 1 мая с премьеры нового зрелищного шоу Цирка Никулина на Цветном бульваре «Сказочная карусель». В центре постановки – манеж, который крутится на 360 градусов и во время просмотра циркового представления создает у гостей ощущение проката на карусели. Среди анонсированных номеров – выступления воздушных гимнастов, эквилибристов, акробатов на ВМХ и мото-экстремалов в «шаре смелости». Благодаря эффектным декорациям, ярким костюмам и зрелищным номерам новое цирковое шоу будет интересно гостям всех возрастов.

День рождения Сочи Парка по традиции будут отмечать два дня: 31 мая и 1 июня. В праздничные дни на главной сцене пройдут грандиозные розыгрыши призов и звездные концерты Вани Дмитриенко и группы Dabro. Ведущие праздника – любимые герои Сочи Парка и популярные блогеры ALISATOKA, Елизавета Эль и SOFIKO Black2White.

9 июня в Сочи Парк Арене начнутся показы ледового шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе». Главные роли исполнят звёзды мирового фигурного катания Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас. Оригинальное мультимедийное шоу на льду погрузит зрителей в атмосферу фантастического мира, где молодой кузнец Вакула оседлает самого чёрта и добудет царские черевички ради любви к капризной красавице Оксане.

«Лейтмотивом нового сезона в Сочи Парке выбраны русский культурный код и фольклорная стилистика, переосмысленные на новый лад. Развлекательная программа будет построена вокруг шумных ярмарочных гуляний, а символом сезона станет матрешка, которая воплощает в себе многослойность русской культуры, знак бесконечности и чудесную игрушку. Гранд-шоу сезона гармонично вплетены в заданную тематику: цирковой манеж украсит хохломская роспись, а в основу ледового шоу легли произведения Николая Гоголя», – рассказал генеральный директор АО «Сочи-Парк» Геннадий Григоренко.

Кульминацией сезона «Бесконечные чудеса» станет торжественное открытие двух новых аттракционов в реконструированном Детском уголке. «Кочки-грибочки» и «Лесная почта» дополнят список аттракционов, рассчитанных для семейного отдыха.

С информацией об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве подарков (призов), сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте.

https://www.sochipark.ru/