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В Ставрополь поступили семь новых троллейбусов

Семь новых троллейбусов, оснащенных автономным ходом более 20 км, завезли в Ставрополь. Об этом сообщили в краевом миндоре.

Фото: Министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края

Фото: Министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края

До 30 апреля транспортный парк города пополнят еще 38 современных троллейбусов. В них установлены кондиционеры, камеры видеонаблюдения и электронные табло с информацией о маршруте и пути следования.

«Подготовлены такие маршруты, которые охватят больше пассажиров северо-западного и юго-западного районов и будут продлены до проспекта Российского»,— сказал глава краевого миндора Евгений Штепа.

Новые троллейбусы выйдут на линию с 1 июля.

Евгения Перцева

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