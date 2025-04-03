В Ставрополь поступили семь новых троллейбусов

Семь новых троллейбусов, оснащенных автономным ходом более 20 км, завезли в Ставрополь. Об этом сообщили в краевом миндоре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Фото: Министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края

До 30 апреля транспортный парк города пополнят еще 38 современных троллейбусов. В них установлены кондиционеры, камеры видеонаблюдения и электронные табло с информацией о маршруте и пути следования.

«Подготовлены такие маршруты, которые охватят больше пассажиров северо-западного и юго-западного районов и будут продлены до проспекта Российского»,— сказал глава краевого миндора Евгений Штепа.

Новые троллейбусы выйдут на линию с 1 июля.

Евгения Перцева