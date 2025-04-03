Бывшего начальника аэронавигации из ХМАО осудили на 5 лет за пропуски работы

Бывшего начальника Белоярского отделения Югорского филиала «Аэронавигации Севера Сибири» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» приговорили к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщили в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры. Он был признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что осужденный с января 2021 года по май 2023 года регулярно отсутствовал на рабочем месте и не выполнял должностные обязанности. Подчиненным он давал указания делать пометки в табеле учета рабочего времени о том, что он находился на рабочем месте, чтобы получить зарплату за пропущенные дни. Затем он утверждал эти табели и направлял в бухгалтерию для получения зарплаты.

Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки. Выявлено, что организации был причинен ущерб в размере 1,6 млн руб.

Ранее в ХМАО пристава обвинили в сокрытии задолженностей по алиментам в размере 13 млн руб. Ему было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (ст.286 УК РФ), служебном подлоге (ст.292 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ст.285 УК РФ).

Анна Капустина