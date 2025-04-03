Инженер «Ижводоканала» получил семь лет условно за взятку от коммерческой фирмы

Ленинский райсуд Ижевска вынес приговор 30-летнему инженеру по надзору за строительством в отделе капстроительства муниципального предприятия «Ижводоканал» Артему Лапину, признанному виновным в получение взятки в значительном размере (п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ), сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Суд установил, что в феврале 2024 года инженер получил 75 тыс. руб. от представителя коммерческой компании за подписание актов скрытых работ, изготовление исполнительной документации, приемку строительных работ и ускорение их оплаты в рамках рамочного договора, а также общее покровительство по службе. Фирма выполняла заказ МУП «Ижводоканал» по капремонту и модернизации водопроводных и канализационных колодцев и камер в Ижевске. Фигурант действовал в составе группы по предварительному сговору с лицом, уголовное дело которого выделили в отдельное производство.

Артем Лапин признал свою вину. Суд учел состояние здоровья фигуранта и его близких, оказание помощи больным детям и материально-техническую и гуманитарную поддержку участников СВО из Удмуртии.

Фигуранту дали семь лет лишения свободы условно со штрафом 375 тыс. руб. и лишили права занимать должности в сфере технадзора и контроля за производством строительно-монтажных работ сроком на 5 лет. Приговор в законную силу не вступил.