Zeitun запустил коллаборацию с рестораном MYST
Российский бренд натуральной косметики Zeitun выпустил весеннюю коллекцию средств Wedding Day, в которую вошли семь средств для ухода за кожей лица и три — для тела. Центральный ингредиент линии — дамасская роза в виде масла, экстракта и розовой воды. Вокруг этого цветка строится и ароматическая композиция средств марки. По случаю обновления линии команда ресторана разработала десерт Zeitun, основным компонентом которого стали легкий бисквит, ягодное суфле и белый шоколад, украшенный лепестком из белого шоколада, малиной и золотой вуалью. При заказе десерта каждый гость получает дневной «Крем невесты» из коллекции Zeitun Wedding Day. Коллаборация продлится до 30 апреля.
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