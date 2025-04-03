Жителя Миасса обвиняют в мошенничестве на 1,9 млн рублей

Миасский городской суд рассмотрит уголовное дело 33-летнего местного жителя, обвиняемого в мошенничестве при оформлении мнимых заказов на производство мебели. Он похитил более 1,9 млн руб., сообщает пресс-служба управления МФД РФ по Челябинской области.

По версии следствия, миассец принимал от имени мебельного салона, которым владела его супруга, заказы на изготовление мебели. Втайне от жены он общался с заказчиками, брал предоплату, присваивал деньги себе и переставал выходить на связь, считает полиция. По данным сотрудников органов внутренних дел, миассец совершил 16 подобных эпизодов. Одним из пострадавших также является знакомый фигуранта, у которого он занял и не вернул 200 тыс. руб.

Расследование завершено. Материалы дела направлены в суд.