В Аксае командира гаишников отправили под суд за взятки от подчиненных

Сотрудники Следственного комитета завершили расследование уголовного дела, возбужденного против бывшего командира отдельного взвода ДПС ОГИБДД ОМВД России по Аксайскому району. Об этом сообщает управление СК по Ростовской области.

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Гаишника, имя которого в сообщении не называется, обвиняют в получении взятки (ч. 2 ст. 290 УК РФ).

По данным следствия, в 2023-2024 годах обвиняемый неоднократно получал от трех подчиненных сотрудников взятки за непривлечение к дисциплинарной ответственности. Общая сумма взяток составила 76 тысяч рублей.

Преступная деятельность командира взвода была выявлена сотрудниками УФСБ по Ростовской области.

Cвою вину в совершении преступления он признал полностью. Уголoвное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Сергей Иванов