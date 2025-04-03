Минстрой РФ признал все города Нижегородской области благоприятными в 2024 году

Все 28 городов Нижегородской области по итогам 2024 года признаны городами с благоприятной городской средой. Индекс качества городской среды обнародовал Минстрой РФ, сообщили в региональном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран город Арзамас

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ город Арзамас

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

В 2023 году к категории благоприятных городов относились 16 городов. По итогам 2024 года показатели улучшили Ветлуга, Шахунья, Урень, Балахна, Бор, Лысково, Володарск, Ворсма, Княгинино, Сергач, Кулебаки и Лукоянов.

Доля городов с благоприятной средой в России в целом составила 82,4%. Индекс качества городской среды в Нижегородской области оценили на 235 баллов, что на 34% выше показателя 2019 года, до начала реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».

«Больше всего баллов среди городов нашей области набрал Арзамас, в своей подгруппе по стране он также один из лучших. Впереди только несколько городов Подмосковья и Великий Новгород»,— прокомментировал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Он добавил, что помимо Арзамаса, высокие показатели продемонстрировали Саров, Дзержинск и Павлово.

По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, индекс — это яркое свидетельство того, что благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» и работе регионов города существенно преобразились.

Индекс формировали по 36 индикаторам, охватывающим благоустройство, экологию, доступность инфраструктуры, безопасность, современность городской среды, а также эффективность муниципального управления. Максимальная оценка — 360 баллов. Чтобы получить статус благоприятного, городу надо было набрать более 181 балла.

Галина Шамберина