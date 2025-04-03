В Перми «заминировали» филиал университета им. Плеханова

Сегодня на электронную почту Российского экономического университета им. Плеханова поступило сообщение о минировании здания по улице Бульвар Гагарина, 59. После этого сотрудники учреждения образования вручную активировали программно-аппаратный «Стрелец-Мониторинг», который в 12 часов 8 минут местного времени передал сигнал в пожарную часть. Студенты и сотрудники филиала самостоятельно эвакуировались до прибытия пожарных. На место также выехали сотрудники правоохранительных органов. По данным министерства территориальной безопасности, сообщение о минировании оказалось ложным.