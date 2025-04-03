Путин провел встречу с гендиректором РЭЦ Вероникой Никишиной

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с гендиректором Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероникой Никишиной. На ней госпожа Никишина отчиталась о работе центра по развитию несырьевого неэнергетического экспорта России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Госпожа Никишина рассказала, что с 2018 года система поддержки российского экспорта прошла три этапа. Первый из них начался после указа президента «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», он заложил основу «самой лучшей системы в мире». Второй этап, по словам гендиректора РЭЦ, наступил в 2022 году, когда России пришлось перенастраиваться на рынки дружественных стран. Благодаря этому сейчас в структуре несырьевого экспорта РФ 85% составляют дружественные страны. Сейчас развитие поддержки экспорта находится на третьем, заключительном этапе.

«За предыдущие четыре года мы с помощью наших мер поддержки поддержали несырьевого экспорта более чем на пять с лишним триллионов рублей, точнее — пять триллионов 250 миллиардов рублей, то есть каждый девятый рубль несырьевого экспорта ушел на внешние рынки с помощью нашей поддержки»,— сказала госпожа Никишина (цитата по сайту Кремля).

Гендиректор РЭЦ отметила роль субъектов РФ в достижении национальной идеи. По ее словам, 83 региона страны имеют центры поддержки для продвижения экспортеров сектора малого и среднего бизнеса.

Также госпожа Никишина рассказала президенту о планах РЭЦ. Согласно стратегии «Внешэкономбанка», до 2030 года необходимо обеспечить не менее 12 трлн руб. несырьевого экспорта. Цель планируют достигнуть, расширив географию экспортных поставок и ассортимент продукции. Вероника Никишина добавила, что важна узнаваемость российской продукции, которую обеспечивает реализация программы «Сделано в России».